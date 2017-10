Oostkapellenaar betrapt Duitse autodieven op heterdaad

Aanhouding door de politie (foto: OZ)

De man vertrouwde het niet en is de drie achterna gefietst. Bij een kinderspeelplaats liep een van de jongens richting enkele bosjes. Toen de man daar ging kijken, vond hij enkele spullen, die afkomstig waren uit zijn auto. Hij hield het drietal staande en belde de politie.

Meer gestolen spullen

De drie jongeren van 16 en 17 zijn door de politie gefouilleerd en daarbij er nog meer gestolen spullen tevoorschijn. De agenten hebben vervolgens de Duitse jongeren aangehouden en naar het politiebureau in Middelburg.

Het bleek te gaan om jongeren uit het Duitse Stadtteil Rotggen die nu in Zeeland verblijven. Het drietal wordt vandaag in bijzijn van hun ouders of verzorgers op het politiebureau verder verhoord.