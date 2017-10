Zeeuwse stedenbanden sterven uit

Klokken

De Zeeuwse hoofdstad spande de kroon met maar liefst vier stedenbanden. Middelburg had banden met Nagasaki in Japen, Glogow in Polen, Folkestone in Engeland en Vilvoorde in België. De klokken met de tijdsaanduidingen in de vier plaatsen hangen nog in de kantine van het Stadskantoor. Het oogt heel internationaal, maar alle vier de stedenbanden zijn inmiddels opgezegd. Loco-burgemeester Chris Simons zegt dat vooral bezuinigingen daarbij de doorslag hebben gegegeven. De band met Nagasaki is overgenomen door Leiden, dat al lang culturele banden met Japan heeft. De band met Vilvoorde wordt in een nieuw jasje gestoken.

Opgezegde stedenbanden Kapelle - Skoczow (Polen)

Middelburg - Nagasaki (Japan), Folkstone (Groot-Brittannië), Glogow (Polen), Vilvoorde (België)

Terneuzen - Bailleul (Frankrijk)

Veere - Coudekerque Branche (Frankrijk)

Vlissingen - Taganrog (Rusland), Govan Mbeki (Zuid-Afrika)

Functioneel

Volgens loco-burgemeester Simons is het niet zo dat contacten tussen Middelburg en buitenlandse steden tot het verleden behoren. Maar samenwerkingsverbanden worden vaak gezocht op een thema, bijvoorbeeld 'waterveiligheid' of 'fietsen in de stad' en dan vooral met steden binnen Europa. Banden zijn dus functioneler en ook korter van aard dan vroeger.

