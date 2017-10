Brief aan volkstuinhouders Ritthem: houd je aan de regels

Eigenaren verantwoordelijk

Het volkstuinencomplex is van een aantal particulieren. Sommigen van hen verhuren weer volkstuinen aan anderen. Volgens burgemeester Bas van den Tillaar zijn de eigenaren en huurders als eerste verantwoordelijk voor de toestand daar. "We hebben ze een brief gestuurd met het dringende verzoek zich aan de daar geldende regels te houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat er niet gewoond mag worden."

Toch weet de burgemeester dat dit wel gebeurt. "Wij hebben een rol als toezichthouder en hebben met de politie afgesproken dat zij vaker gaan kijken en hun bevindingen aan ons rapporteren. Zo krijgen we een goed beeld van de situatie aan de Donkereweg."

Een bewoner van het volkstuinencomplex aan de Donkereweg in Ritthem (foto: Omroep Zeeland)

Zwervers

Burgemeester Van den Tillaar beaamt dat de klachten de laatste tijd zijn toegenomen. "Ik heb het vermoeden dat dat te maken heeft met de aanwezigheid van zwervers."

De burgemeester wil eerst kijken of de stappen die nu gezet zijn tot resultaten leiden voordat er verder ingegrepen wordt. Hij hoopt dat de volkstuinhouders die mensen in hun tuintje laten wonen er door de brief van doordrongen zijn dat dit écht niet mag,

Lees ook: