Constructie De Statie in Sas van Gent mogelijk onveilig

De constructie van multifunctioneel centrum De Statie in Sas van Gent is mogelijk onveilig. Dat hebben de gemeente Terneuzen en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen vanmiddag bekendgemaakt op een persconferentie. Het gebouw heeft dezelfde constructie als de parkeergarage die in mei is ingestort in Eindhoven. Woensdag wordt duidelijk of het gebouw echt onveilig is.

Het gebouw is uit voorzorg gesloten. Hoe lang het pand dicht blijft, is nog niet bekend. In De Statie zitten onder andere een sporthal, een basisschool en kinderopvang, bibliotheek en zalencentrum. Ook houden verschillende welzijnsorganisaties kantoor in het zogenaamde multifunctioneel centrum. Alle gebruikers van het multifunctioneel centrum - inclusief de school - gaan op zoek naar tijdelijke huisvesting. Zo kunnen 200 kinderen niet naar school en 100 kinderen niet naar de opvang. Directeur Stan van Alphen van Perspecto, waar basisschool De Statie onder valt, wil eerst ouders en andere betrokkenen op de hoogte stellen en wil nog niet reageren wat voor oplossing hij heeft. De kinderopvang overweegt de kinderen aanstaande maandag in Westdorpe op te vangen. Daar zou genoeg ruimte zijn bij basisschool en BSO De Kreeke. Goese Lyceum Zeelandbreed zijn de gemeenten bezig om gebouwen te controleren. Eerder deze week bleek dat het Goese Lyceum een veilige constructie heeft. Ook dat gebouw werd onderzocht omdat het dezelfde bouwer had als van de ingestorte parkeergarage in Eindhoven. Lees ook: 'Constructie van het Goese Lyceum is veilig'

