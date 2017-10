Nader onderzoek naar gebouw Terneuzen, constructie mogelijk onveilig

De gemeente Terneuzen gaat extra onderzoek doen naar de constructie van een gebouw in de gemeente. Mogelijk heeft het gebouw eenzelfde constructie als de parkeergarage die is ingestort in Eindhoven. Om welk gebouw het gaat is nog niet bekend.

gemeentehuis terneuzen (foto: Omroep Zeeland) Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Terneuzen geven om 17.00 een persconferentie. Dan wordt ook bekend gemaakt welke maatregelen er zijn genomen.