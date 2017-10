Polen heeft stevige verkering met Tholen

Kennis

Een groep bestuurders en ambtenaren uit Ilawa bracht vorige week een werkbezoek aan de gemeente Tholen. Op het programma stonden onder andere de Thoolse milieustraat en een plasticfabriek in Sint-Maartensdijk. Wim van Kempen, vrijwilliger van het eerste uur, vertelt dat de Polen tegenwoordig naar Zeeland komen om nieuwe kennis op te doen. Vroeger had men vooral een tekort aan spullen.Draagkracht

De band tussen de twee steden is ontstaan in 1994, vijf jaar na de val van de Berlijnse muur. Een groep Tholenaren voelde de behoefte om iets voor Polen te doen en de keuze viel op Ilawa. Een groep vrijwilligers werkt samen nauw samen met de gemeente in de Stichting Ilawa-Tholen. Volgens burgemeester Ger van de Velde-de Wilde, die de groep uit Ilawa ontving, is 'draagkracht in de gemeenschap' essentieel voor het voortbestaan van een levendige stedenband.

Actieve stedenbanden in Zeeland Kapelle - Orry-la-ville (Frankrijk)

Sluis - Amsterdam, Delfzijl, Heerlen

Tholen - Ilawa (Polen)

Vlissingen - Ambon (Indonesië)

Andere nog actieve stedenbanden worden ook levend gehouden door enthousiasme. De band tussen Kapelle en Orry-la-ville wordt ieder jaar versterkt door de herdenking van de Franse Slag in Zeeland. De band Vlissingen-Ambon wordt onderhouden door een groep betrokken Molukkers in Zeeland.

Eberhard van der Laan

De band tussen Sluis-Amsterdam-Delfzijl-Heerlen is een initiatief van de onlangs overleden burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. De band is ontstaan uit de behoefte van de hoofdstad om plaatsen in krimpregio's te helpen en onderling kennis uit te wisselen. Een woordvoerder van de gemeente Sluis verwacht dat de band blijft bestaan, ook na het overlijden van Van der Laan.