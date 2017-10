Belgen willen treinverbinding met Terneuzen

Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen is ook voorstander van zo'n verbinding en vindt het een realistisch plan.

De brief van de politici is gericht aan de Vlaamse en Belgische ministers van mobiliteit en de Belgische spoorbedrijven. In de brief roept men op om personenvervoer van Gent naar Terneuzen op te nemen in het investeringsprogramma van de spoorbedrijven. De gouverneur van Oost-Vlaanderen en 24 Belgische en Vlaamse parlementsleden ondertekenden de brief.

8 kilometer extra spoor

In Terneuzen pleit men al langer voor een betere spoorverbinding voor met name goederentreinen. Een nieuw stuk spoor tussen Axel en Zelzate van acht kilometer zou enorme tijdswinst opleveren voor bedrijven in de kanaalzone. De Europese Commissie verleende eerder al subsidie voor een onderzoek naar dat nieuwe spoor en volgens Lonink is er inmiddels ook vanuit Den Haag steun. Het nieuwe spoor zou 80 miljoen euro kosten.

De toekomstige snellere spoorverbinding voor goederentreinen (foto: Omroep Zeeland)

Als het nieuwe goederenspoor er eenmaal ligt is het volgens de burgemeester en de Belgen realistisch dat deze ook gebruikt wordt voor personenvervoer. In de brief van de Belgische politici wordt als voorbeeld genoemd dat werknemers van de bedrijven ArcelorMittal en Volvo Cars gebruik kunnen maken van de verbinding.

Studenten

Lonink verwacht dat ook in Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst veel vraag zal zijn naar zo'n verbinding, omdat jongeren bijvoorbeeld steeds vaker in Gent gaan studeren.

