Griezelen in het horrorbos van Kattendijke

In Kattendijke kan dit weekend een horrorroute gelopen worden (foto: Forrest of terror / Facebook)

Het gebied is ruim 2.000 kilometer groot. Deels door tenten met enge bloederige horrorscenes, maar ook door een bos waar de horrorclown zich thuis voelt.

Volgens de organisatie is dit niet bedoeld voor een uitje met heel de familie. Dit is voor de mensen die iets zijn gewend. "Als je last hebt van je hart, of je bent schrikachtig, komt dan niet. Het kan erg angstig zijn."

Als je onderweg toch spijt krijgt. Er zijn voldoende nooduitgangen die goed zijn aangegeven.