Snelle goal Boere helpt Twente niet aan drie punten

Tom Boere opent de score voor FC Twente (foto: Orange Pictures)

Het was voor Boere zijn vijfde treffer dit seizoen. Tot gisteravond was hij tweemaal trefzeker in de Eredivisie en in de KNVB Beker scoorde Boere deze week tegen FC Eindhoven al twee goals.

Ondanks het snelle doelpunt won FC Twente de wedstrijd tegen Excelsior niet. De Rotterdammers waren met 1-3 de sterkste in Enschede. FC Twente staat op de vijftiende plaats in de stand.