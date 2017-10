Boehlé naar kwartfinale World Tour Aalsmeer

Dirk Boehlé (foto: Beachvolleybal)

De eerste set werd nog met 21-16 door het Servische duo gewonnen. Daarna trokken Boehlé en Van de Velde de partij naar zich toe door de tweede en derde set te winnen met 21-14 en 15-12.



In de kwartfinale is zaterdagavond het Turkse duo Mermer/Giginoglu de volgende tegenstander. Ook de Nederlandse duo's Meppelink/Stubbe, Penninga/Van Steenis en Vismans/Van der Ham staan in de kwartfinales.