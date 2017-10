Treinverkeer stil door ongeluk, man overleden

Door een ongeval op het spoor is er geen treinverkeer mogelijk tussen Bergen op Zoom en Kruiningen-Yerseke. Een man is bij het ongeluk om het leven gekomen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.

Extra reistijd

Volgens de NS moeten treinreizigers rekening houden met een extra reistijd van meer dan 60 minuten. Dit zal tot 14.00 uur duren.

Werkzaamheden

Naast deze vertraging moeten reizigers het hele weekend rekening houden met vertraging tussen Vlissingen en Goes vanwege werkzaamheden. De NS zet bussen in tussen Vlissingen, Vlissingen Souburg, Middelburg en Goes. Tussen Middelburg en Arnemuiden rijdt een taxibusje. De extra reistijd hierbij is een kwartier tot een half uur.