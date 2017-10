Moeder heeft kilo wiet én 1-jarig kindje in de auto

(foto: OZ)

De inwoonster van Nieuwkerken Waas, dat ligt tussen Sint-Niklaas en Beveren, reed gistermiddag rond 15.00 uur over de Roskamstraat in Sint Jansteen toen agenten een sterke wietlucht roken. Ze besloten om de auto staande te houden en vonden de drie goedgevulde plastic zakken met wiet.

Kilo wiet

De moeder werd meegenomen naar het politiebureau in Hulst en daar werden de zakken gewogen: bij elkaar was het bijna een kilo wiet. In Nederland wordt het gedoogd als je tot vijf gram wiet in je bezit hebt.

De vrouw zit nu nog vast in Torentijd in Middelburg. Daar wordt ze vandaag verder verhoord. Haar kindje is opgehaald door familieleden van de vrouw.