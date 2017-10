De Bruijn zorgt voor verrassing in Wereldbeker

biljarten (foto: Orange Pictures)

De Bruijn was met 40-26 te sterk voor Merckx in 22 beurten. Door dit resultaat zal De Bruijn stijgen op de wereldranglijst van het driebanden. Momenteel staat De Bruijn op de 62e positie. Merckx staat op de elfde plaats.



In de achtste finale speelt De Bruijn tegen Frédéric Caudron uit België, zijn ploeggenoot bij Dallinga.com in Sluiskil.