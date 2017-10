Leerlingen De Statie maandag en dinsdag onder de pannen

Vanwege mogelijke constructiefouten (foto: Omroep Zeeland)

Multifunctioneel centrum De Statie aan de Canadalaan, waar de school en de bso in gevestigd zijn, is uit voorzorg gesloten. Het gebouw heeft dezelfde constructie als de parkeergarage die in mei is ingestort bij Eindhoven Airport.

Vandaag is overleg gepleegd met alle betrokken partijen. De kinderen kunnen tot en met dinsdag terecht bij voetbalvereniging Corn Boys. De kinderopvang, die ook in het pand gevestigd is, kan terecht bij kinderopvang 't Kreekeltje in Westdorpe.

Verder onderzoek

Maandag wordt verder onderzoek verricht in het gebouw zelf. De hoop is dat het gebouw veilig bevonden wordt en dat de kinderen woensdag gewoon weer naar hun eigen school kunnen. In de tussentijd wordt gezocht naar een alternatief waar de kinderen vanaf woensdag heen zouden kunnen gaan, mocht het gebouw toch niet veilig zijn. Welke locatie dat is, is nog niet bekend.

