'Steun van dorpsgenoten na ontruiming is hartverwarmend'

Het gebouw waar naast de school en kinderopvang ook onder meer een bibliotheek en enkele multifunctionele zalen zitten heeft een betonnen constructie in de vloer van de eerste verdieping zitten waarin mogelijk een constructiefout zit. Door diezelfde fout is in mei een parkeergarage ingestort bij Eindhoven Airport. Daarom werd het centrum gisteren uit voorzorg ontruimd.

'Wel even schrikken'

"Dat is wel even schrikken", vertelt plaatsvervangend directeur van de Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen Ilona de Cocq. "Dat is het gebouw waar je al jaren werkt, met zoveel kinderen." Ze is dan ook blij dat het gebouw nu goed wordt onderzocht.

Dat sentiment deelt ook Stan van Alphen van scholengroep Perspecto, waar de basisschool onder valt. "Je moet er niet aan denken dat het gebouw instort. Dus dan is het een goede beslissing van de gemeente om het gebouw te ontruimen."

Zoektocht

Tegelijkertijd met de ontruiming startte ook de koortsachtige zoektocht naar een oplossing voor de 300 kinderen die normaal gesproken bij de school en kinderopvang terecht kunnen. Het gaat om 200 basisschoolleerlingen en zo'n 100 kinderen van de kinderopvang. Want waar moeten al die kinderen naartoe?

Vandaag werd daarover overlegd, uiteraard niet in het ontruimde centrum, maar in een vergaderruimte in Axel. De uitkomst van dat overleg is dat er opvang is geregeld een deel van de kinderen bij voetbalvereniging Corn Boys in Sas van Gent.

Hieruit blijkt maar weer_ Sas van Gent is echt een geweldig dorp." Stan van Alphen van scholengroep Perspecto

De school en opvang doen in eerste instantie een beroep op de ouders zelf om opvang te regelen. "Tegelijkertijd snappen we dat niet iedereen in de gelegenheid is om dat te doen", zegt Van Alphen. "Daarom wordt voor hen opvang geregeld bij de voetbalclub. We zijn nu aan het inventariseren hoeveel ouders daar gebruik van maken."

Ook de ouders die normaal gesproken hun kinderen om 06.30 uur afzetten bij de buitenschoolse opvang van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen kunnen daar terecht. De deuren van het sportpark gaan namelijk al op dat vroege tijdstip open voor de kinderen.

Allerlei activiteiten

De kinderen worden daar in ieder geval maandag en dinsdag opgevangen en ze krijgen allerlei uiteenlopende activiteiten voorgeschoteld. Ze krijgen voetballes van Sportpunt, Natuur&Zo gaat met de kinderen wandelen in de natuur, ze kunnen naar het Industrieel Museum en ze gaan knutselen met de leraren van de basisschool.

Je krijgt van alle kanten hulp aangeboden. Dat is echt hartverwarmend!" Ilona de Cocq van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen

"Dat is echt mooi om te zien", vindt Van Alphen. "Dat de vrijwilligers van de sportclub bereid zijn om maandagmorgen zo vroeg op te staan, dat allerlei organisaties bijspringen om leuke activiteiten te organiseren, dat vind ik echt schitterend. Hieruit blijkt maar weer: Sas van Gent is echt een geweldig dorp."

'Hartverwarmend'

"Het is echt ongelofelijk", zegt ook De Cocq. "Het is nu weekend, maar je krijgt van alle kanten hulp aangeboden. Dat is echt hartverwarmend!"

Voor kinderen onder de vier heeft Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen ook al een opvanglocatie gevonden. Die gaan naar Westdorpe, want daar is nog genoeg ruimte bij basisschool De Kreeke en bij kinderopvang 't Kreekeltje.

Verder onderzoek

Maandag wordt verder onderzoek verricht in het gebouw zelf. De hoop is dat het gebouw veilig bevonden wordt en dat de kinderen woensdag gewoon weer naar hun eigen school kunnen. In de tussentijd wordt gezocht naar een alternatief waar de kinderen vanaf woensdag heen zouden kunnen gaan, mocht het gebouw toch niet veilig zijn. Welke locatie dat is, is nog niet bekend.

Tegelijkertijd hopen De Cocq en Van Alphen vooral dat het meevalt: dat het net als bij het Goese Lyceum wel meevalt met de constructie. Daar werd het schoolgebouw dinsdag na een inspectie weer vrijgegeven. Geen instortingsgevaar, was de conclusie. Daar hopen ze in Sas van Gent ook op, zodat ze woensdag gewoon weer in hun eigen gebouw kunnen.

Lees ook: