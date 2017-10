Deel van De Combinatie in Vlissingen gesloten, mogelijk onveilig

Het gebouw is opgeleverd in 2011 en heeft de vorm van een dubbele cirkel. In de grote cirkel zijn drie basisscholen gevestigd: de christelijke basisschool Het Vlot, de openbare basisschool De Ravenstein en de katholieke Sint Jozefschool. In de kleinste cirkel moet de constructiewijze verder onderzocht worden. Het is het deel waar kinderopvang Walcheren, GGD en zorgloket Porthos zijn gehuisvest.

Het kinderdagverblijf verhuist voorlopig naar De Tuimelaar in Vlissingen. De peutergroep is alleen op maandag gesloten. Voor de buitenschoolse opvang heeft het geen gevolgen.

Parkeergarage onder de kleine cirkel

Boven de school zijn 38 seniorenappartementen. De bewoners kunnen daar dus ook blijven wonen. Wel moeten de bewoners hun auto uit de parkeergarage halen die zich onder de kleine cirkel bevindt.

MFC De Statie

Gisteren werd bekend dat multifunctioneel centrum De Statie in Sas van Gent uit voorzorg gesloten blijft vanwege dezelfde constructiewijze.

