Exit De Bruijn in wereldbeker na verlies tegen Caudron

Biljarter Jean-Paul de Bruijn uit Hulst is in de achtste finales van het wereldbekertoernooi in La Baule (Frankrijk) uitgeschakeld. De Bruijn verloor van Frédéric Caudron uit België, de nummer zeven op de laatste wereldranglijst.

Jean Paul de Bruijn (foto: Ton Smilde) Caudron, die net als De Bruijn in de eredivisie driebanden uitkomt voor Dallinga.com in Sluiskil, was met 40-29 te sterk. Caudron nam door een serie van vijftien caramboles afstand van De Bruijn en kwam op een 23-9 voorsprong. Door series van vijf en negen kwam De Bruijn terug tot 23-23, maar daarna liep Caudron uit naar een beslissende voorsprong.



De Bruijn zal door het bereiken van de achtste finales stijgen op de wereldranglijst driebanden, waar hij momenteel op de 62e positie staat.