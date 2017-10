Zuid-Beveland en Walcheren herdenken bevrijding

Bij het bevrijdingsmuseum startten zaterdagmorgen 700 deelnemers aan de Mallardmars. De route van de wandeltocht liep langs verschillende plekken waar in de herfst van 1944 werd gevochten. Om half elf was er een herdenking op de Sloedam.

Koopvaardij

Dit jaar is voor het eerst de bemanning van de Zeeuwse koopvaardijschepen herdacht bij het koopvaardijmonument in Vlissingen op de Boulevard Evertsen. Dat monument staat al sinds 1974 in Vlissingen, maar is onlangs verhuisd naar zijn huidige plek. Er waren toespraken van onder andere de burgemeester. Bij het monument werden kransen neergelegd.

Eer bewijzen

Initiatiefnemer van deze eerste herdenking is de Vlissinger Peter Brounts. Hij heeft zelf 11 jaar bij de koopvaardij gevaren en was 28 jaar loods. Met de herdenking wil Brounts eer bewijzen aan de zeevarenden die in de Tweede Wereldoorlog onze vrijheid hebben verdedigd. Daarbij kwamen vierduizend zeevarenden om.

Deze week vinden meer herdenkingen plaats. Op 1 november 1944 landden Franse en Canadese commando's bij Vlissingen en zij bevrijdden op 3 november de stad. De Slag om de Schelde duurde van 2 oktober tot 8 november.