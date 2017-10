Hoek niet voorbij Swift in Hoofdklasse A

Hoek (foto: Omroep Zeeland)

Hoek kwam goed uit de startblokken en stond na zeven minuten op 1-0. Een voorzet van linksback Chergui belandde achter Swift-keeper Konstantin. Daarna waren er nog kansen voor Wilson en Vandepitte, maar de stand bleef halverwege 1-0.



Na rust kopte Ceesay de bal op de lat. Ceesay kreeg een basisplaats omdat topscorer Van Sprundel licht geblesseerd was (lies). Na dik een uur spelen kwam Van Sprundel alsnog in de ploeg om de zege binnen te halen. De spits uit Aardenburg kreeg een aantal kansen om de wedstrijd te beslissen maar scoorde niet. Ook Leroy kreeg nog een kans.



Vijf minuten voor tijd kwam Swift op gelijke hoogte door een doelpunt van Wulffraat, de topscorer van de ploeg uit Amsterdam.



Afgelopen week speelde zowel Hoek als Swift in de tweede ronde van de KNVB Beker. Als enige hoofdklassers. Hoek verloor van Heracles Almelo; Swift ging onderuit tegen Feyenoord.



In de stand zakt Hoek naar de vijfde plaats. De achterstand op Noordwijk, dat vanmiddag de eerste periodetitel won, is al tien punten.

Scoreverloop

1-0 Chergui (7)

1-1 Wulffraat (85)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, De Backer, Verbrugge, Chergui (Martens/90), Vandepitte, Verwilligen, Leroy, Impens (Vitukynas/79), Van Renterghem, Ceesay (Van Sprundel/66)