Thuisnederlaag Kloetinge tegen Heinenoord

Marcel Lourens (foto: Omroep Zeeland)

Kloetinge begon met èén verandering ten opzichte van vorige week. Timo Jansen speelde in plaats van de geschorste Rutger van Rossum. Lange tijd gebeurde er weinig tot na ruim een half uur spelen Daan Esser de thuisploeg op een 1-0 voorsprong zette. Lang kon de Bevelandse formatie niet genieten van de voorsprong want acht minuten later benutte Mitch Franse een vrije trap en zette zo Heinenoord weer naast Kloetinge. Daarna was het de zoon van oud international Adri van Tiggelen, Andrew die de Zuid-Hollanders op slag van rust op voorsprong zette. Met de 1-2 stand gingen de ploegen aan de thee.

Tweede helft

In de tweede helft werd er niet meer gescoord en bleef het 1-2. Er was wel veel strijd maar weinig goed voetbal. Al met al een slechte dag voor Kloetinge, dat niet alleen Heinenoord op gelijke hoogte zag komen, maar ook de achterstand op koploper SC Feyenoord zag groeien tot vijf punten.

Scoreverloop

1-0 Daan Esser (31)

1-1 Franse (39)

1-2 Van Tiggelen (43)

Opstelling Kloetinge

Braafhart, Wuyts (Schuit/76), Jaap Esser, De Jonge, Quinten, Daan Esser, Mulder, Van Tiggele, Jansen, De Bonte (Van Vooren/70), Van der Poel