Bruse Boys pakt eerste punt in 1e Klasse B, maar zakt naar laatste plaats

(foto: Facebook)

Bij Bruse Boys ontbraken drie beoogde basisspelers, waaronder eerste doelman Jeroen Bins. Zijn vervanger, Julian Vane, verkeek zich in de veertiende minuut op een schot van Wolf, waardoor de toch houdbare bal in het net belandde en de thuisploeg op voorsprong kwam. Bruse Boys probeerde zich te herstellen, maar vond enkele keren de keeper op haar weg en ging met een terechte 1-0 achterstand de rust in.



Na tien minuten in de tweede helft werd Yarick Dorst neergelegd in het strafschopgebied. Dorst ging zelf achter de bal staan en maakte geen fout, waardoor Bruse Boys zicht kreeg op een punt. Hierna kabbelde de wedstrijd voort met weinig kansen aan beide kanten, maar kreeg Bruse Boys het nog even benauwd toen Koen van den Berge van het veld werd gestuurd wegens natrappen. Een korte tien minuten later konden de bezoekers dan toch opgelucht ademhalen toen de scheidsrechter affloot en het punt binnen was.

Scoreverloop:



1-0 Jeroen Wolf (14)

1-1 Yarick Dorst (penalty 56)



Bijzonderheden:



Rode kaart Koen van den Berge (82)



Opstelling Bruse Boys:



Vane, Ketting, Olaf Willemse, Vroegindeweij, Koen van den Berge, Lindhout, Dorst, Den Hollander, Potappel (Maaskant/60), Hoep (Pronk/90), Van 't Hof (Duffener/82)