Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 28 oktober

In de 1e klasse B leed Kloetinge de eerste nederlaag van het seizoen. De formatie van trainer Marcel Lourens ging in de topper tegen Heinenoord met 1-2 onderuit. De meeste doelpunten werden vanmiddag gescoord in Halsteren waar Stavenisse met 13-0 onderuit ging in de 4e klasse B.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse A Via Zinho Chergui kwam Hoek snel op een 1-0 voorsprong, maar Swift scoorde vlak voor tijd de gelijkmaker: 1-1. Koploper Noordwijk pakt de eerste prijs. 1e klasse B Bruse Boys pakte het eerste punt van het seizoen door in Nieuw Lekkerland met 1-1 gelijk te spelen. Kloetinge verloor thuis van Heinenoord en ziet de afstand tot koploper SC Feyenoord groeien tot vijf punten. 2e klasse E

De Meeuwen blijven winnen, maar ook de naaste concurrenten leggen zich niet neer bij de suprematie van de ploeg van trainer Daan Eikenhout. Nieuwdorp en Axel winnen namelijk ook. 3e klasse A

Yerseke wint opnieuw en staat aan kop met een 100% score. RCS volgt na een moeizame winst op Wemeldinge. Lewedorpse Boys pakt een punt maar blijft wel onderaan. 3e klasse B

Krabbendijke verslaat Wieldrecht en blijft bovenaan. WHS en NOAD'67 houden elkaar in evenwicht. 4e klasse A Veere blijft maar winnen en pakt ook de zege in de zesde wedstrijd van het seizoen. Onderin blijft MZVC verliezen en staat de ploeg nog steeds op nul punten. 4e klasse B Stavenisse gaat na een 4-0 ruststand met maar liefst 13-0 onderuit tegen Halsteren, dat nu mede-koploper is geworden. DwO'15 speelt gelijk. Hoofdklasse A vrouwen IJzendijke laat de kans liggen op aansluiting met de bovenste ploegen.