Man doodgestoken in Middelburg, vrouw aangehouden

Een man is vanavond overleden na een steekpartij aan het Hof van Sint Pieter in Middelburg. De man kreeg nog medische hulp, maar dit mocht niet meer baten. Een vrouw is aangehouden. Ze zit vast in gevangenis Torentijd.

Het incident gebeurde rond 21.05 uur. In het pand is sprake van beschermd wonen. Emergis biedt mensen met langdurige psychiatrische- of verslavingsproblemen een combinatie van begeleiden en wonen. Het slachtoffer en de verdachte zijn bewoners van het pand. Inzet brandweer Om het slachtoffer mogelijk via het raam naar buiten te halen, kwam alvast een reddingsvoertuig van de brandweer naar het Hof van Sint Pieter. Deze hulpverlening mocht niet baten, het slachtoffer overleed in de woning. De politie is gestart met een onderzoek. Bewoners worden gehoord en er wordt sporenonderzoek gedaan.