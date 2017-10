Groene Ster geeft sensationele zege uit handen

Teleurstelling bij Groene Ster, dat de overwinning voor het grijpen had. (foto: Omroep Zeeland)

Groene Ster speelde zonder Josimar Pattinama, Abdoe Abdendi (beiden veldvoetbal afspraken) en de geschorste Salim Ben Sellam en toen de ploeg van trainer Samir Yaqoobi na een paar minuten al tegen een 2-0 achterstand aan keek, leek het een kansloze avond te worden. Maar Groene Ster rechtte de rug schoot via Said Bouzambou direct de 2-1 binnen en niet veel later tekende Badr Belhadj voor de gelijkmaker. Daar bleef het voor rust niet bij voor Groene Ster, want de Vlissingers namen brutaal de leiding tegen de regerend landskampioen. Na een 3-2 achterstand brachten Mourad Azzanagui en Achraf Laabich de ruststand op 3-4.

Groene Ster Vlissingen won dan wel niet, maar pakt knap een punt bij de landskampioen. (foto: Omroep Zeeland)

In de tweede helft bleef Groene Ster sterk spelen en na een paar gemiste kansen bracht Said Bouzambou het verschil op twee goals. Een overwinning leek in de maak, maar de bizarre slotfase moest toen nog komen. Groene Ster miste enkele grote kansen om de wedstrijd in het slot te gooien en liet 't Knooppunt, dat de keeper had ingeruild voor een extra veldspeler, nog terug komen. Zo'n drie minuten voor tijd werd het 4-5 en in de slotminuut zelfs gelijk.

Misverstand

Groene Ster wankelde, maar toonde nog eens veerkracht en dat resulteerde 25 seconden voor het einde in de 5-6 van Azzanagui. De overwinning die binnen handbereik lag zou betekenen dat Groene Ster de koppositie in de eredivisie over zou nemen van de Amsterdammers, maar in de slotseconde werd het toch nog 6-6. Een misverstand voorin bij Groene Ster leverde een counterkans voor 't Knooppunt op, met de gelijkmaker als resultaat.

Door het resultaat van vanavond staat Groene Ster op de vierde plaats in de eredivisie. De achterstand op koploper 't Knooppunt is één punt.