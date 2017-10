Emergis: intern onderzoek na fatale steekpartij in Middelburg

Dader en slachtoffer zijn allebei bewoner van de beschermd wonen-locatie van Emergis aan het Hof van Sint Pieter in Middelburg, waar de steekpartij ook plaatsvond. In beschermd wonen-locaties wonen mensen met psychiatrische problemen of met een ernstige verslaving. In de locatie in Middelburg wonen 22 Emergis-patiënten.

Eerder steekincident

Het is niet de eerste keer dat er een steekincident plaatsvindt in een beschermde woonvorm van Emergis. Begin augustus raakte een 39-jarige man ernstig gewond in Oostburg. Hij werd neergestoken door een 37-jarige medebewoner. Bij dat steekincident overleefde het slachtoffer de aanval wel.

Bij beschermd wonen-locaties gaat het volgens Emergis om patiënten die worden voorbereid op een terugkeer naar de samenleving. In dat proces is beschermd wonen een tussenvorm tussen een kliniek en zelfstandig wonen. In die tussenvorm krijgen de bewoners 24 uur per dag begeleiding.

Veiligheidsscreening

Voor een patiënt naar een beschermd wonen locatie verhuist, wordt bepaald of diegene wel geschikt is voor deze woonvorm. Daarbij wordt ook gekeken naar de veiligheid. Na deze dodelijke steekpartij gaat Emergis bekijken of die veiligheidsscreening wel voldoende is.

"We gaan intern evalueren of dit voorkomen had kunnen worden en of we dit in de toekomst kunnen voorkomen", zegt een woordvoerder van Emergis. "Naast dat interne onderzoek lopen er nog twee onderzoeken, van de politie en van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Uiteraard gaan we ook de aanbevelingen vanuit die onderzoeken overnemen."

'Ook in gewoon rijtjeshuis'

Hoewel Emergis zegt er alles aan te doen om dit soort gevallen te voorkomen, kun je volgens de instelling voor geestelijke gezondheidszorg nooit een honderd procent veiligheid garanderen. "Helaas kan dit overal gebeuren, ook in een gewoon rijtjeshuis", aldus de woordvoerder.

