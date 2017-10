Automobilist met de schrik en een nat pak vrij

Twee inzittenden zijn gisteravond ongedeerd uit hun auto geklommen toen die langs de A58 bij Goes in het water was geraakt. Dat gebeurde rond 20.50 uur bij de afslag naar de Deltaweg.

Auto te water bij afslag A58 bij Goes naar de Deltaweg (foto: Politieteam Oosterscheldebekken) Personeel van een ambulance heeft het tweetal onderzocht. De auto is weggesleept. De afrit naar de Deltaweg was daardoor een poosje afgesloten.