Buurtbewoners geschokt door dood van Emergis-patiënt

De buurtbewoners geven gemengde signalen af. De meesten zeggen dat de beschermde woonvorm van Emergis er al jaren zit, en nog nooit voor problemen heeft gezorgd. Ze vinden het vooral erg voor de bewoners van de beschermd wonen-locatie. Toch willen ze meestal niet voor de microfoon reageren.

'Wél veel overlast'

Tegelijkertijd is er ook een ander geluid in de buurt. Zo zegt één buurtbewoner dat er juist wél veel overlast is. Hij heeft het over drugsdealers die in de straat staan voor de locatie. Maar ook hij wil zijn uitspraken niet voor de microfoon herhalen.

In de beschermd wonen-locatie aan het het Hof van Sint Pieter in Middelburg wonen 22 patiënten. Zij worden daar onder begeleiding voorbereid op zelfstandig wonen.

Neergestoken

Gisteravond werd een bewoner neergestoken. Hij kreeg medische hulp, maar dat mocht niet baten. De politie heeft een vrouw aangehouden voor de steekpartij. Ook zij is bewoner van de beschermde woonvorm.

Het is niet de eerste keer dat er een steekincident plaatsvindt in een beschermde woonvorm van Emergis. Begin augustus raakte een 39-jarige man ernstig gewond in Oostburg. Hij werd neergestoken door een 37-jarige medebewoner. Bij dat steekincident overleefde het slachtoffer de aanval wel.

Intern onderzoek

De directie van Emergis wil niet reageren voor de camera, maar een woordvoerder zegt wel desgevraagd aan de telefoon dat er een intern onderzoek komt naar het incident. Dat moet een antwoord geven op de vraag of dit voorkomen had kunnen worden, maar vooral ook op de vraag hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Bijvoorbeeld door een strengere veiligheidsscreening van de bewoners.

