GOES hard onderuit

GOES (foto: Omroep Zeeland)

Thom van de Donk

GOES begon zwak aan het duel en kwam na dertien minuten op een 1-0 achterstand door een fraai afstandsschot van Stijn Derkx. Na deze tegentreffer gooide de thuisploeg het tempo omhoog en nam Thom van de Donk zijn ploeg op sleeptouw. Eerst scoorde hij vanaf de strafschopstip en niet veel later zorgde hij voor de 3-0. GOES kwam er niet aan te pas en na een half uur spelen maakte Thom van de Donk zijn derde treffer van de middag.



In het tweede bedrijf herpakten de gasten zich enigszins en deden wat terug door een treffer van Boy de Jonge. Ondanks een aantal mogelijkheden kwam de promovendus niet dichterbij en was het van de Donk, die met zijn vierde treffer van de middag, de eindstand op 5-1 bepaalde.

Scoreverloop

1-0 Derkx (13)

2-0 Van de Donk (18/pen)

3-0 Van de Donk (20)

4-0 Van de Donk (31)

4-1 Boy de Jonge (51)

5-1 Van de Donk (85)

Opstelling GOES

Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan Paul van Hecke, Boy de Jonge (Kroon/60), De Winter (Van de Woestijne/78), Hollemans, De Vlieger (Corné de Jonge.62), Franse, Wissel, Kabwe Manengela