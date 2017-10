Uitslagen amateurvoetbal zondag 29 oktober

In de hoofdklasse heeft Vlissingen goede zaken gedaan. De ploeg van John Karelse won in eigen huis met 2-1 van Woezik en steeg daarmee naar de vierde plaats op de ranglijst. In de derde klasse was Hontenisse te sterk voor buurman HVV'24. De promovendus won met 1-2.

(foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse B

GOES kende een zwarte middag en verloor met 5-1 bij Nuenen. Vlissingen won wel en steeg naar de vierde plaats. 2e klasse E

Zeelandia Middelburg won met 0-1 van VOAB en klom daarmee naar het linkerrijtje. 3e klasse A

De streekderby tussen HVV'24 en Hontenisse was een prooi voor laatstgenoemde. Philippine, Breskens en Terneuzen wisten niet te winnen. 4e klasse A

RIA W heeft na zes duels nog altijd geen enkele punt behaald. Clinge won in eigen huis van koploper Grenswachters. 5e klasse A

Koploper Biervliet maakte geen fout en won met 0-1 bij Graauw. Vogelwaarde was met 2-3 te sterk in de derby tegen SDO'63.