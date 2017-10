Micha Boy de Waal wint Strandcross Vlissingen

Micha Boy de Waal op weg naar de overwinning in de Strandcross (foto: Omroep Zeeland)

In die tweede manche kwam Roan van Moosdijk uit Eindhoven als eerste over de streep. Hij was daardoor ook de sterkste in de MX1-klasse. Overall eindigde hij als tweede. Mark Boot uit Burgh-Haamstede was de beste Zeeuw in deze Strandcross.

Later vandaag kun je hier beelden van de Strandcross bekijken.