Droom komt uit voor 91-jarige maestro

Meneer Van der Velden heeft altijd dirigent willen worden, maar de Tweede Wereldoorlog gooide roet in het eten. Hij kwam uiteindelijk in de architectuur terecht, maar de wens om ooit nog eens te dirigeren, bleef. Vanmiddag stapte hij dan eindelijk op de bok om te dirigeren tijdens een van de repetities van het orkest in Middelburg. Het ging om het tweede deel (Largo) van de Negende Symphonie van Dvorak.

"De pijn dat ik nooit dirigent zal zijn, zal blijven zolang ik zal leven", vertelt meneer Van der Velden. "Ik miste zo de muziek. Dat was mijn leven. Nu is mijn concertzaal mijn huiskamer. En het orkest is de televisie. Ik dirigeer dan in mijn eentje."

Gelukkige vent

Meneer Van der Velden kijkt terug op een geweldige middag: "Ik ben een gelukkige vent dat ik dit heb mogen doen."