46 meldingen van seksueel geweld in negen maanden

Steeds meer slachtoffers van seksueel geweld weten de weg naar het Zeeuwse expertisecentrum te vinden. De 26 telefoontjes van het eerste half jaar zijn nader bestudeerd. Ze kwamen voornamelijk van vrouwelijke slachtoffers met de gemiddelde leeftijd van 35 jaar. "Maar we hebben ook meldingen gehad van iemand van drie en iemand van 65 jaar," licht Van der Hoop toe.

Er werden verkrachtingen, groepsverkrachtingen en gedwongen seksuele handelingen gemeld. In twee derde van de gevallen was de dader een bekende. De slachtoffers kregen medische, psychische hulp en forensische hulp in de acute gevallen. Met succes.

Acuut betekent tussen nul en zeven dagen. Binnen die periode is het nog mogelijk om forensisch onderzoek te doen en daarbij is één pleger aangehouden." Aafke van der Hoop, Centrum Seksueel Geweld Zeeland

(foto: Fonds Slachtofferhulp)

Toch blijft aandacht voor de hulp aan slachtoffers belangrijk. Daarom werd er afgelopen maand door het Fonds Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld campagne gevoerd. Dat gebeurde onder meer door de lancering van de videoclip 'Als het jou overkomt' van Jennie Lena. Met de videoclip wil Fonds Slachtofferhulp samen met het CSG mensen bewust maken van de problematiek en tegelijkertijd laten zien dat deskundige hulp voorhanden is door het landelijke 0800-0188 te bellen.

Hulp

Het CSG Zeeland biedt 24 uur per dag hulp aan iedereen die een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Het gaat om acute situaties, maar ook over geweldsincidenten die langer geleden zijn gebeurd. Slachtoffers kunnen rekenen op medische, psychologische en forensische hulp. Dit voorkomt dat zij iedere keer opnieuw hun verhaal moeten doen en op verschillende plekken hulp moeten zoeken. Goede eerste opvang door specialisten verkleint het risico op medische problemen en psychische klachten aanzienlijk, bovendien vergroot het de pakkans van daders.

Volgens van der Hoop zijn de 46 Zeeuwse meldingen tot nu toe het topje van de ijsberg. Veel slachtoffers durven zich nog niet te melden. "Als je nagaat dat landelijk gezien 1 op de 8 vrouwen en 1 op de 25 mannen een verkrachting meemaken, denk ik dat we nog veel meer mensen kunnen helpen."