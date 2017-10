Zeeland wordt wakker: Onderzoek steekpartij, seksueel geweld en strandcross

Intern onderzoek naar fatale steekpartij bij Emergis (foto: HV Zeeland)

Onderzoek naar veiligheid

Emergis gaat de veiligheid van de eigen beschermd wonen-locaties opnieuw tegen het licht houden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij van gisteravond in Middelburg. Een man kwam daarbij om het leven en de politie heeft een vrouw voor de steekpartij opgepakt.

Lees ook:

Het Centrum Seksueel Geweld heeft in negen maanden 46 meldingen gekregen (foto: Fonds Slachtofferhulp)

Seksueel geweld

Het Centrum Seksueel Geweld in Vlissingen is nog maar negen maanden open en heeft nu al 46 meldingen van seksueel geweld binnen gekregen. En dat is nog maar het topje van de ijsberg, zegt Aafke van der Hoop van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Zeeland.

Lees ook:

(foto: Omroep Zeeland)

Droom in vervulling

Met het dirigeren van het Zeeuws Orkest is een lang gekoesterde wens van de 91-jarige meneer Van der Velden uit Terneuzen in vervulling gegaan. Zijn dochter had het orkest benaderd.

Lees ook:

Micha Boy de Waal op weg naar de overwinning in de Strandcross (foto: Omroep Zeeland)

Strandcross

Motorcrosser Micha Boy de Waal heeft de Strandcross in Vlissingen gewonnen. De Brabander won vanmiddag voor het oog van duizenden toeschouwers op de boulevard in Vlissingen de eerste manche van de gecombineerde MX1/MX2 klasse voor licentiehouders. In de tweede manche was een tweede plaats voor De Waal voldoende om de eindwinst te pakken.

Lees ook:

Ook Veere is in herfstsferen (foto: Adrie Gideonse)

Weer

Vandaag trekken wolkenvelden over met ook dan een enkel buitje. Heel soms zien we de zon even. Het wordt vandaag maximaal 12 graden.