Hrieps in recordtijd uitverkocht

Hrieps 2 (foto: OZ)

Organisator Hugo Kramer is dan ook een tevreden man. "Vorig jaar was het nog februari. We hebben de wind mee", vertelt Kramer enthousiast. Het grote voordeel van snel uitverkocht zijn, is volgens de organisator dat er gelijk goede spullen en artiesten geboekt kunnen worden. "Een jaar lijkt lang, maar voor een evenement is dat heel kort", legt Kramer uit.

Doordat de kaarten zo snel weg zijn, grijpen veel mensen die geïnteresseerd waren om te gaan mis. Kramer: "Ik denk dat een hoop mensen teleurgesteld zijn dat ze er niet bij kunnen zijn." Extra kaarten drukken is vanwege de regels niet mogelijk. "Het is jammer dat we niet meer mensen mogen toelaten", aldus Kramer.

Hrieps vindt op 28 april 2017 plaats.