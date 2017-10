Presentatie van reddingsplan voor Zeeuws-Vlaamse onderwijs

In de afgelopen maanden is de noodklok geluid over de toekomst van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. De grootste angst is het sluiten van scholen door krimp. Zeeuws-Vlaamse gemeenten en de provincie riepen een speciale commissie in het leven; de zogeheten Taskforce. Vanmiddag presenteert de Taskforce een reddingsplan.

Een drukte van belang, afgelopen zomer, bij de informatiebijeenkomst over de toekomst van het Zwin College (foto: Omroep Zeeland) Er wordt gehoopt dat de scholen waar het om draait, het Zwin College, De Rede en het Reynaert College, overeind gehouden kunnen worden. Alle drie hebben ze te maken met dalende leerlingen aantallen. In Terneuzen zal vanmiddag duidelijk worden hoe het nieuwe plan er uit ziet. De presentatie van het plan komt later dan verwacht. De onderzoekers lieten weten dat ze meer tijd hebben genomen voor de afronding van het rapport omdat het "te maken heeft met de complexiteit van de opgave en de wens om alles zorgvuldig te doen." 'Helder perspectief' De besturen van De Rede, Het Zwin College, SKVOH en het Zeldenrust-Steelantcollege stelden augustus dit jaar die speciale commissie in. De doelstelling was dat het een breedgedragen plan moet zijn waar alle ouders, docenten en besturen achter kunnen staan. De Taskforce liet weten dat met dit rapport er duidelijkheid gaat komen. "De Taskforce wil een helder perspectief verschaffen aan de ouders, leerlingen en personeel van de betrokken scholen." Voortgezet onderwijs in Zeeland (foto: Omroep Zeeland) Dat het probleem in Zeeuws-Vlaanderen zelf opgelost zal moeten worden bleek afgelopen zomer. Er werden toen Kamervragen gesteld aan demissionair staatssecretaris Sander Dekker. Maar hij zag niets in het verlenen van financiële steun. Wel erkende hij het probleem van het dalend aantal leerlingen in de regio. Toch moest volgens Dekker de oplossing gezocht worden in samenwerking en het maken van keuzes, gecombineerd met efficiënt leerlingenvervoer. Lees ook: Zeeuws-Vlaamse scholen zijn onmisbaar volgens ouders

