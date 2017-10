Kinderen Sas van Gent brengen dag door in voetbalkantine

Kinderen van de kinderopvang en basisschool De Statie worden opgevangen in een voetbalkantine (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen voor de kinderen, ook voor de begeleiders en leraren is het een vreemde situatie. "Maar we zijn superblij dat we hier terecht kunnen met de kinderen", zegt Lieselot Vanhijfte, één van de leidsters van de kinderopvang.

De kinderen vermaken zich volgens Vanhijfte uitstekend in de voetbalkantine. "Ze zijn een beetje op ontdekkingstocht", aldus de leidster.

De kinderen gaan vandaag op vrijwillige basis naar school bij de voetbalclub. De basisschool - die 200 leerlingen heeft - heeft de ouders van de kinderen gevraagd of zij zelf opvang konden regelen. "Want 200 kinderen kunnen ook niet in dit gebouw", legt Debby Verhoeven van de basisschool uit. Vooraf hadden zich dertien kinderen aangemeld, maar in de loop van de ochtend leken er toch meer te komen.

De kinderen hopen woensdag weer terug te kunnen naar hun eigen lokalen. "En als dat niet zo is, zien we het dan wel weer", sluit Verhoeven af.

Vrijdag werd het multifunctioneel centrum De Statie per direct gesloten omdat de constructie mogelijk onveilig is. Het gebouw heeft dezelfde constructie als de parkeergarage die in mei is ingestort in Eindhoven. Dinsdag wordt duidelijk of het gebouw ook echt onveilig is. Zaterdag werd een deel van de brede school De Combinatie in Vlissingen om dezelfde reden gesloten.

