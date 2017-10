Inter Scaldes niet meer op 1; Meliefste grootste stijger

Restaurant Meliefste in Wolphaartsdijk is de grootste stijger in de Lekker 2018. Het beste restaurant van Zeeland blijft Inter Scaldes in Kruiningen. Het restaurant heeft wel dit jaar de koppositie in de lijst moeten afstaan aan De Librije in Zwolle. De lijst met de honderd beste restaurants wordt elk jaar gepubliceerd.

Chef-kok Thijs Meliefste (foto: Omroep Zeeland) In de lijst staan zes Zeeuwse restaurants. Het restaurant De Vierbannen in Ouwerkerk in uit de lijst verdwenen. Na het vertrek van chef-kok Wouter Kik koos het restaurant op Schouwen-Duiveland voor een 'laagdrempelig concept'. Kik staat sinds mei dit jaar in de keuken van De Kromme Watergang. Overzicht Zeeuwse restaurants Restaurant Plaats Positie dit jaar Positie vorig jaar Inter Scaldes Kruiningen 2 1 Pure C Cadzand 12 11

De Kromme Watergang Hoofdplaat 19 18 Katseveer Wilhelminadorp 36 35 La Trinité Sluis 38 38 Meliefste Wolphaartsdijk 69 100 Restaurantgids Lekker is traditioneel de eerste gids die met een lijst van beste restaurants naar buiten komt. Later dit jaar volgen nog de Michelingids en de lijst van Gault&Millau. Lees ook: Bij Meliefste gaan ze vanavond aan het bier (artikel uit 2016)

