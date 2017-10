Patiënt Emergis kondigde steekpartij aan via 112

De vrouw die ervan verdacht wordt zaterdag een man te hebben doodgestoken, kondigde haar daad via 112 aan, meldt Emergis. De bewoner van het Hof van Sint Pieter in Emergis zei tegen de meldkamer dat ze de man iets ging aandoen. Even later werd de man doodgestoken.

(foto: HV Zeeland) De vrouw belde rond 21.00 uur naar de meldkamer. Na het telefoontje van de vrouw belde de alarmcentrale direct Emergis om de begeleiders te waarschuwen. Zij haastten zich naar de kamer, maar kwamen te laat. Het Hof van Sint Pieter is een project voor beschermd wonen van Emergis. In het pand wonen mensen met langdurige psychiatrische- of verslavingsproblemen. Ook het slachtoffer woonde in het pand. Lees ook: Emergis: intern onderzoek na fatale steekpartij in Middelburg

Man doodgestoken in Middelburg, vrouw aangehouden