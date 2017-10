Meer dan 100.000 bezoekers voor 'Weg van jou'

De filmposter van Weg van Jou (foto: Facebook)

De film van regisseur Jelle de Jonge (zoon van) speelt zich grotendeels af in Zeeuws-Vlaanderen. Vorige week werd al bekend dat het de best bezochte film ooit is in CineCity in Terneuzen.

Burgemeester van Terneuzen Jan Lonink reikt de onderscheiding vanavond onder anderen uit aan de regisseur Jelle de Jonge, producent Kaja Wollfers en initiatiefnemer en scriptschrijver Jan Lievens.

