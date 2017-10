Dodelijk ongeval bij Westerscheldetunnel; tunnelweg voorlopig dicht

Dodelijk ongeval op Westerscheldetunnelweg (foto: HV Zeeland)

De vrachtwagen was met pech stil komen te staan op één van de twee rijbanen. Terwijl de medewerkers van de Westerscheldetunnel bezig waren met het afsluiten van de rijstrook, reed de automobilist achterop de vrachtwagen.

Afsluiting

De verwachting is dat de afsluiting enkele uren gaat duren. Het verkeer in de richting van de Sluiskiltunnel kan de eerste afrit naar Terneuzen nemen, om vervolgens via Terneuzen verder Zeeuws-Vlaanderen in te gaan. Het verkeer naar Zuid-Beveland wordt ter hoogte van Terneuzen over één rijbaan richting de Westerscheldetunnel geleid.

De Westerscheldetunnel is in beide richtingen bereikbaar. In de tunnelbuis richting Terneuzen wordt het verkeer gedoseerd toegelaten.