Man overleden bij ongeval Westerscheldetunnelweg

Bij een ongeluk op de Westerscheldetunnelweg bij Terneuzen is een automobilist om het leven gekomen. De man botste met zijn auto rond half twee op een vrachtwagen met pech. De weg richting de Sluiskiltunnel is weer open nadat hij de hele middag was afgesloten.

De vrachtwagen was met pech stil komen te staan op één van de twee rijbanen. Terwijl de medewerkers van de Westerscheldetunnel bezig waren met het afsluiten van de rijstrook, raakte de man de wagen van weginspecteur en gleed door op de stilstaande vrachtwagen. Het onderzoek ter plaatste is afgerond. Dodelijk ongeval op Westerscheldetunnelweg (foto: HV Zeeland) De Westerscheldetunnel is in beide richtingen bereikbaar. In de tunnelbuis richting Terneuzen wordt het verkeer gedoseerd toegelaten.