Zwincollege: kortere lessen om meer te vergaderen

Het Zwin College in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

De school in Oostburg verwacht de komende periode extra tijd nodig te hebben voor vergaderingen en bijeenkomsten rondom de ontwikkelingen in het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.

De Taskforce Voorgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen presenteerde vandaag het toekomstplan voor het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Onderdeel van het plan is een bestuurlijke fusie van de verschillende scholen.

Lesuitval

Volgens het Zwin College kan met het verkorte lesrooster voorkomen worden dat er lessen gaan uitvallen.

Lees ook: