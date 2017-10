Toekomst lacht spectaculaire Strandcross toe

Van de jeugd op de 85cc motoren tot aan de licentiehouders. Voor iedereen is de Vlissingse strandcross één van de zwaarste wedstrijden in het jaar. En ook het materiaal krijgt het zwaar te verduren. "Als we klaar zijn rijd ik plankgas naar huis en maak ik alles schoon", zegt Giel van de Ven, vader van motocrosster Nancy van de Ven. "En dan nog houd ik alleen het blok over. Het zand is echt heel slecht voor de motor. Maar toch is dit een mooi evenement." Dat vinden ook de toeschouwers die zoals altijd massaal op de Strandcross afkomen.

De Strandcross in Vlissingen trok ook dit jaar weer duizenden bezoekers (foto: Omroep Zeeland)

René de Nood was voor het laatst als voorzitter van de organisatie bij het evenement in Vlissingen betrokken. Hij heeft de kar 15 jaar getrokken. "Het is heel intensief om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Ik heb dan de titel voorzitter, maar er zijn ontzettend veel mensen bij betrokken. Dat begint een halfjaar van tevoren al met vergunningen en sponsoring." Volgens De Nood komt er veel meer bij kijken dan vroeger. "We moeten ook rekening houden met terrorisme en dingen als bommeldingen. Gelukkig krijgen we daar goede hulp bij van de gemeente en gebeuren dat soort dingen in de praktijk niet bij ons."

René de Nood heeft afscheid genomen als voorzitter van de Strandcross (foto: Omroep Zeeland)

Micha Boy de Waal uit het Brabantse Veen werd de winnaar van deze editie van de Strandcross in Vlissingen. Mark Boot uit Burgh-Haamstede was de beste Zeeuw.

