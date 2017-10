Omroep Zeeland nu ook in HD voor DELTA-klanten

Omroep Zeeland nu ook in HD (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel Omroep Zeeland al volledig in HD werkt, werd het signaal nog altijd omgezet naar de ouderwetse SD-kwaliteit. In samenwerking met DELTA kan de knop worden omgezet. ''Nu is het moment dat we het ook kunnen laten zien'', vertelt directeur Monique Schoonen. ''De omroep wil zijn publiek graag bedienen met een beeldkwaliteit die past in deze tijd. Vier op de tien kijkers is tussen de 18 en 44 jaar oud. Die zijn met digitaal opgegroeid en verwachten het ook van ons. Zeker bij liveregistraties van sportwedstrijden zoals de Kustmarathon en muziekfestivals zoals Vestrock verwachten veel kijkers de hoogste kwaliteit.''

In het standaardpakket

Voor mensen met een moderne HD televisie of een digitale HD ontvanger gaat de kwaliteit omhoog. Omroep Zeeland blijft ook via SD beschikbaar op digitale TV van DELTA en via de analoge kabel.

Tot nu toe waren de programma's van Omroep Zeeland alleen in deze betere beeldkwaliteit te zien door abonnees van Interactieve TV van KPN. Nu zijn dus ook de klanten van DELTA aan de beurt.