Pleegouders gezocht: 'Kinderen moeten opgroeien in een normaal gezin'

Tijdens de campagne wordt door het hele land gezocht naar in totaal 3500 nieuwe pleegouders. In Zeeland zijn nu ongeveer vijfhonderd pleegouders, maar dat moeten er meer worden, het liefst zo veel mogelijk. "Dat is voornamelijk om de kans op een goede match te vergroten," legt Ruud Stevens, bestuurder bij Juvent, uit. "Hoe meer mensen we in het bestand hebben, hoe makkelijker dat is."

Het spandoek hangt inmiddels aan het schoolhek (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen jaren worden er steeds meer pleegouders gezocht. Albert Vader: "Dat heeft niet te maken met het feit dat er meer kinderen pleegzorg nodig hebben, maar wel met het feit dat we tegenwoordig van mening zijn dat het beter is om op te groeien in een normaal gezien, met ouders, broertjes en zusjes. Vroeger gingen er veel kinderen naar een inrichting en dat willen we nu niet meer."