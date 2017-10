Bewoners De Combinatie in Vlissingen klagen over afsluiting parkeergarage

Een man op de eerste etage is slecht ter been en heeft de auto hard nodig. "Toen de auto nog in de parkeergarage kon staan, konden we vlakbij de lift parkeren. Ons huis is ook tegenover de lift en dat stukje lopen kon hij net behappen. Nu moet ik op de stoep parkeren, mijn man afzetten en een parkeerplek zoeken en op de lange termijn wordt dat problematisch", zegt zijn vrouw.

Ook een andere bewoner vindt het flink waardeloos. "Hoe moet dat nou met de boodschappen? Dan moet ik een heel stuk lopen met een zware boodschappentas en ook nog een parkeerplek zoeken." Aan de andere kant kunnen de fietsen voorlopig wel in de hal geparkeerd worden, zolang ze de liftingang en de trap niet blokkeren.

(foto: Omroep Zeeland)

Onderzoek

In alle gemeenten in Nederland wordt onderzocht of de vloeren dezelfde constructie hebben als die van een ingestorte parkeergarage in Eindhoven. Aan de hand van bouwtekeningen en berekeningen wordt bepaald of een gebouw veilig is of dat het verder onderzocht moet worden. Dit laatste is het geval bij een deel van de Combinatie. Hoe lang het onderzoek duurt en het gebouw dichtblijft is nog onbekend.

Sas van Gent

Basisschool de Statie in Sas van Gent wordt op dit moment ook onderzocht op constructiefouten. Daarom worden de basisschoolkinderen vandaag en morgen opgevangen in de voetbalkantine van voetbalvereniging Corn Boys.

