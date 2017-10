Kleine cirkel De Combinatie Vlissingen langer dicht

Het gebouw De Combinatie in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Het gebouw in het Middengebied in Vlissingen bestaat uit twee cirkels, waarvan de kleinste cirkel wordt onderzocht. Dat deel van De Combinatie heeft namelijk dezelfde constructie als de parkeergarage die in mei is ingestort in Eindhoven.

Afgelopen zaterdag werd de kleine cirkel gesloten, daarin zijn onder andere de Kinderopvang Walcheren (KOW), de GGD en Porthos gevestigd. De parkeergarage voor de bewoners van De Combinatie is leeg. De bewoners moeten hun auto's elders parkeren.

De gemeente verwacht dat er binnen twee weken meer duidelijk is over de resultaten van het onderzoek.

Naast De Combinatie in Vlissingen wordt er in het multifunctioneel centrum De Statie in Sas van Gent ook onderzoek gedaan naar constructiefouten naar aanleiding van instorting van de parkeergarage in Eindhoven. In Sas van Gent moesten daarom de basisschoolkinderen vandaag bij Corn Boys, de lokale voetbalclub, naar school.

