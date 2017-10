Oppositie wil geld voor onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Taskforce presenteert rapport (foto: Omroep Zeeland)

Fusie

Aanleiding voor de oproep is het advies over de toekomst van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen dat gisteren is verschenen. Een taskforce pleit daarin voor een fusie in het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.

Zwin College

De taskforce is in het leven geroepen als reactie op de problemen van het Zwin College in Oostburg. Het leerlingenaantal daar daalt snel waardoor de school in de gevarenzone is gekomen. De school staat nu onder financieel toezicht.

Onaanvaardbaar

Als het Zwin College sluit, moeten scholieren uit west-Zeeuws-Vlaanderen dagelijks tot vier uur reizen om onderwijs te kunnen volgen in Terneuzen. Uitwijken naar België is dan het alternatief. "Wij vinden het onaanvaardbaar wanneer grote delen van Zeeuws-Vlaanderen straks zijn aangewezen op België en wij pleiten voor extra geld in onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen", zegt Peter Kwint van de SP, mede namens de Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA).

Krimpregio

Dit drietal vindt het ook onjuist dat de kosten voor de fusies, het bestuurlijk samengaan en van het afvloeien van personeel moeten worden betaald door scholen, gemeenten, de provincie en het ministerie. "Wij vinden als drie linkse partijen dat het de taak van het ministerie is om het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen op bereisbare afstand te houden. Daarom pleiten wij voor een extra investering. Als je de krimpregio niet nog rapper leeg wil laten lopen, heb je genoeg goede scholen nodig."

