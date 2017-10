Hakende Joep (17) in nieuwe campagne SIRE

Joep is één van de nieuwe gezichten van de campagne van SIRE. (foto: Omroep Zeeland)

Meer dan de helft van de Nederlanders (64 procent) zien de toekomst van ons land somber in, stelt SIRE. Onder jongeren is er volgens de stichting wel nog positiviteit en daarom laten ze hen aan het woord. Joep is één van die positieve jongeren en dit is zijn boodschap:

Luister naar de toekomst - Joep heeft wat te zeggen over moeilijk doen

Lees ook:

Joep was vandaag met de stichting en de andere gezichten van de campagne in het Tropenmuseum in Amsterdam om de nieuwe actie te lanceren. Onder meer Koning Willem-Alexander was daar bij aanwezig.

SIRE bestaat dit jaar vijftig jaar en is bekend doordat ze vaak spraakmakende thema's aankaarten. Zo zijn de reclames van 'Je bent een rund als je met vuurwerk stunt' en 'Wie is toch die man die op zondag het vlees snijdt' van de stichting.

Dit is de hele commercial waarin ook Joep voorkomt:

Luister naar de toekomst