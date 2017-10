Zeven dingen die je moet weten over Omroep Zeeland in HD

Omroep Zeeland nu ook in HD (foto: Omroep Zeeland)

Kan iedereen nu Omroep Zeeland in HD zien?

Iedereen die digitaal tv kijkt via KPN en DELTA en beschikt over HD-geschikte apparatuur (HD-televisie, HD-decoder) kan Omroep Zeeland nu in HD zien.

Wat is er anders in HD?

In HD kijk je tv in de betere beeld- en geluidskwaliteit. Vergeleken met SD of analoge tv is het beeld scherper en met mooiere kleuren. Teksten (bijvoorbeeld ondertitels of Omroep Zeeland Tekst TV) zijn veel beter leesbaar.

Wat heb ik nodig om in HD te kunnen kijken?

Bij DELTA wordt Omroep Zeeland in HD vanaf vandaag toegevoegd aan het Delta Digitale tv aanbod. Als je een moderne, digitale televisie hebt kun je NPO 1,2,3 en Omroep Zeeland gratis en voor niks in HD zien. Hierbij is zelfs geen kaart en extra module nodig. Met een HD tv zonder ingebouwde decoder, kan je via HDMI een externe decoder gebruiken. Als je meer zenders in HD wilt bekijken dan is ook een kaart en extra module nodig. Bij KPN is Omroep Zeeland opgenomen in het zenderpakket van interactieve tv. Hierbij wordt één HD tv ontvanger (decoder) meegeleverd.

Moet ik daarvoor extra betalen?

Als je al een digitale tv hebt en een kabelaansluiting bij DELTA of een abonnement op interactieve tv bij KPN hebt niet. Heb je dat nog niet dan moet je wel betalen om Omroep Zeeland in HD te kunnen zien.

Kan ik andere zenders nu ook in HD zien?

Ja, maar alleen als je een digitaal abonnement bij DELTA of KPN hebt.

Is Omroep Zeeland de eerste regionale omroep die in HD te zien is?

Een aantal regionale omroepen is via KPN ook in HD te bekijken. Omroep Zeeland is de eerste regionale omroep die via de kabelaar in de hele provincie in HD te zien is.

Heb je een HD-tv, maar zie je Omroep Zeeland nog niet in HD?

Sommige televisies detecteren niet automatisch het HD-signaal, waardoor Omroep Zeeland op kanaal 811 in HD te zien. Is ook daar Omroep Zeeland niet in HD te zien? Mogelijk moeten dan de zenders van je televisie opnieuw ingesteld worden.